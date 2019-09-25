Тающий ледник угрожает долине в массиве Монблана

Ледник в альпийском массиве Монблан, который быстро движется в связи с таянием, угрожает живописной итальянской долине близ городка Курмайор.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Associated Press.

Мэр городка Стефано Мизерокки был вынужден закрыть дорогу, ведущую к части долины Валь Ферре у Курмайора, популярного места для пеших прогулок.

Дорога в основном используется владельцами летних домиков, расположенных в долине. Никого пока не эвакуировали.

Это произошло после того, как эксперты, наблюдавшие за огромным ледником Планпинсье, предупредили, что лед движется со скоростью до 50 сантиметров в день.

По их словам, часть ледника находится под угрозой разрушения.

Ледник расположен на вершине Гранд-Жорас в массиве Монблан в Альпах на границе Италии, Франции и Швейцарии.