Конституційний суд Італії визнав евтаназію допустимою в окремих випадках
Конституційний суд Італії визнав, що сприяння особі, яка відчуває невимовні страждання, у вчиненні самогубства в окремих випадках не є злочином.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.
Очікується, що парламент обговорить це питання, увагу до якого було привернуто через судовий процесс у Мілані над активістом, який допоміг померти людині з тетраплегією (параліч усіх чотирьох кінцівок) в Швейцарії.
Суд попросили винести рішення у справі Фабіано Антоніані, відомого як DJ Fabo, музичного продюсера, мандрівника і водія мотокросу, який залишився сліпим і паралізованим в результаті дорожньо-транспортної пригоди 2014 року.
Марко Каппато, член Радикальної партії Італії, відвіз Антоніані в Швейцарію в лютому 2017 року, де йому допомогли померти..
Той, хто "полегшує скоєння суїциду... пацієнта, якого утримують в живих за допомогою методів життєзабезпечення і страждає від незворотної патології" не повинен бути покараний за певних умов, постановив Конституційний суд.
Стан пацієнта має "завдавати йому фізичні та психологічні страждання, які він вважає нестерпними", йдеться в рішенні суду.
Досі надання допомоги або підбурювання до самогубства каралося в Італії тюремним ув'язненням на термін від 5 до 12 років.