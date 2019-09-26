Конституційний суд Італії визнав евтаназію допустимою в окремих випадках

Конституційний суд Італії визнав, що сприяння особі, яка відчуває невимовні страждання, у вчиненні самогубства в окремих випадках не є злочином.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Очікується, що парламент обговорить це питання, увагу до якого було привернуто через судовий процесс у Мілані над активістом, який допоміг померти людині з тетраплегією (параліч усіх чотирьох кінцівок) в Швейцарії.

Суд попросили винести рішення у справі Фабіано Антоніані, відомого як DJ Fabo, музичного продюсера, мандрівника і водія мотокросу, який залишився сліпим і паралізованим в результаті дорожньо-транспортної пригоди 2014 року.

Марко Каппато, член Радикальної партії Італії, відвіз Антоніані в Швейцарію в лютому 2017 року, де йому допомогли померти..

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Той, хто "полегшує скоєння суїциду... пацієнта, якого утримують в живих за допомогою методів життєзабезпечення і страждає від незворотної патології" не повинен бути покараний за певних умов, постановив Конституційний суд.

Стан пацієнта має "завдавати йому фізичні та психологічні страждання, які він вважає нестерпними", йдеться в рішенні суду.

Досі надання допомоги або підбурювання до самогубства каралося в Італії тюремним ув'язненням на термін від 5 до 12 років.