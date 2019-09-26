Конституционный суд Италии признал эвтаназию допустимой в отдельных случаях

Конституционный суд Италии признал, что содействие лицу, испытывающему невыразимые страдания, в совершении самоубийства в отдельных случаях не является преступлением.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Ожидается, что парламент обсудит этот вопрос, внимание к которому было привлечено в связи с судебным процессом в Милане над активистом, который помог умереть человеку с тетраплегией (паралич всех четырех конечностей) в Швейцарии.

Суд попросили вынести решение по делу Фабиано Антониано, известного как DJ Fabo, музыкального продюсера, путешественника и водителя мотокросса, который остался слепым и парализованным в результате дорожно-транспортного происшествия 2014 года.

Марко Каппато, член Радикальной партии Италии, отвез Антониано в Швейцарию в феврале 2017 года, где ему помогли умереть.

Читайте также Парламент Португалии отклонил закон, разрешающий эвтаназию

Тот, кто "облегчает совершение суицида... пациента, которого поддерживают в живых с помощью методов жизнеобеспечения и который страдает от необратимой патологии" не должен быть наказан при определенных условиях, постановил Конституционный суд.

Состояние пациента должно "причинять ему физические и психологические страдания, которые он считает невыносимыми", говорится в решении суда.

До сих пор оказание помощи или подстрекательство к самоубийству каралось в Италии тюремным заключением на срок от 5 до 12 лет.