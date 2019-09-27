У Болгарії – пожежа на військовому заводі, всіх працівників евакуювали

У Болгарії горить склад з тротилом військового заводу "Дунарит", всіх працівників евакуювали.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телеканал Nova TV.

В даний час небезпеки вибуху на заводі немає. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.

"Всі робітники вже евакуйовані, і небезпеки для їх життя немає", - повідомив начальник пожежної частини Русе Димитар Павлов.

Неофіційно повідомляють, що на складі горять кабелі.

Поліцейські і пожежні машини встановили великий периметр навколо палаючого заводу.

Приблизно в 2 км від розв'язки Дунарит поліцейські команди зупиняють рух і перенаправляють його по об'їзних шляхах.

Нагадаємо, що більше 20 років тому в результаті великого вибуху в цеху заводу загинули люди, а житлових будинкам в сусідніх селах було завдано значних збитків.

"Дунарит" - найстаріший збройовий завод Болгарії, він був заснований в 1903 році.