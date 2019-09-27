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В Болгарии – пожар на военном заводе, всех работников эвакуировали

Пятница, 27 сентября 2019, 13:28

В Болгарии горит склад с тротилом военного завода "Дунарит", всех работников эвакуировали.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телеканал Nova TV.

В настоящее время опасности взрыва на заводе нет. По предварительной информации, никто не пострадал.

"Все рабочие уже эвакуированы, и опасности для их жизни нет", - сообщил начальник пожарной части Русе Димитар Павлов.

Неофициально сообщают, что на складе горят кабели.

Полицейские и пожарные машины установили большой периметр вокруг горящего завода.

Примерно в 2 км от развязки Дунарит полицейские команды останавливают движение и перенаправляют его по объездным путям.

Напомним, что более 20 лет назад в результате большого взрыва в цехе завода погибли люди, а жилым домам в соседних селах был нанесен значительный ущерб.

"Дунарит" - старейший оружейный завод Болгарии, он был основан в 1903 году.

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