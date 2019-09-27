В Болгарии – пожар на военном заводе, всех работников эвакуировали
В Болгарии горит склад с тротилом военного завода "Дунарит", всех работников эвакуировали.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телеканал Nova TV.
В настоящее время опасности взрыва на заводе нет. По предварительной информации, никто не пострадал.
"Все рабочие уже эвакуированы, и опасности для их жизни нет", - сообщил начальник пожарной части Русе Димитар Павлов.
Неофициально сообщают, что на складе горят кабели.
Полицейские и пожарные машины установили большой периметр вокруг горящего завода.
Примерно в 2 км от развязки Дунарит полицейские команды останавливают движение и перенаправляют его по объездным путям.
Напомним, что более 20 лет назад в результате большого взрыва в цехе завода погибли люди, а жилым домам в соседних селах был нанесен значительный ущерб.
"Дунарит" - старейший оружейный завод Болгарии, он был основан в 1903 году.