Скандального експрезидента ПАРЄ не запросили на відзначення 70-річчя Ради Європи

Колишнього президента Парламентської асамблеї Ради Європи Педро Аграмунта, викритого свого часу у зв'язках з Росією, не запросили на урочисту церемонію з нагоди 70-річчя РЄ наступного тижня у Страсбурзі.

Про це сказав директор із загальних питань ПАРЄ Горст Шабе, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Укрінформ.

"Ураховуючи обставини його відставки, він не запрошений", - заявив представник секретаріату Асамблеї.

Урочиста церемонія з нагоди 70-ї річниці створення Ради Європи пройде у вівторок, 1 жовтня, у приміщенні Страсбурзької опери.

У заході візьмуть участь президент Франції Еммануель Макрон і ще близько 1200 запрошених високих гостей, включаючи колишніх генеральних секретарів РЄ та президентів ПАРЄ.

Як відомо, Аграмунт у 2017 році достроково залишив пост президента Асамблеї після викриття українською делегацією його зв’язків з Росією. Іспанський політик, зокрема, не маючи мандата від ПАРЄ, літав на російському урядовому літаку у складі делегації РФ на зустріч із сирійським диктатором Башаром Асадом.