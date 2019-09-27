Скандального экс-президента ПАСЕ не пригласили на 70-летие Совета Европы

Бывшего президента Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунта, уличенного в свое время в связях с Россией, не пригласили на торжественную церемонию по случаю 70-летия СЕ на следующей неделе в Страсбурге.

Об этом сказал директор по общим вопросам ПАСЕ Хорст Шабе, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Укринформ.

"Учитывая обстоятельства его отставки, он не приглашен", - заявил представитель секретариата Ассамблеи.

Торжественная церемония по случаю 70-й годовщины создания Совета Европы пройдет во вторник, 1 октября, в помещении Страсбургской оперы.

В мероприятии примут участие президент Франции Эммануэль Макрон и еще около 1200 высоких гостей, включая бывших генеральных секретарей СЕ и президентов ПАСЕ.

Как известно, Аграмунт в 2017 году досрочно покинул пост президента Ассамблеи после разоблачения украинской делегацией его связей с Россией. Испанский политик, в частности, не имея мандата от ПАСЕ, летал на российском правительственном самолете в составе делегации РФ на встречу с сирийским диктатором Башаром Асадом.