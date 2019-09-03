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Швеція надала громадянство рекордній кількості британців

Вівторок, 3 вересня 2019, 12:28

Понад 2400 британців отримали громадянство Швеції цього року і ще майже стільки чекають відповіді на подану заяву, менше, ніж два місяці, до ймовірного виходу Великої Британії з ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на The Local.

У березні шведське Агентство з міграції надало громадянство 1275  британцям, намагаючись прискорити обробку заявок до початкової дати Brexit 29 березня.

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З того часу кількість виданих документів знизилася: 100 заявок були затверджені у червні і 50 у серпні.

Станом на 27 серпня в агентстві перебували 2023 відкриті справи британців, які ще не отримали відповіді на свою заявку про отримання шведського громадянства.

95% оброблених заяв від громадян Британії на отримання шведського громадянства були успішними, а середній час очікування становив 281 день.

Британці стали четвертою за величиною групою заявників у Швеції після громадян Сирії (19 813), Афганістану (2582) та Сомалі (2457). Це великий приріст у порівнянні з минулим роком, коли 1305 британців отримали громадянство.

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Швеція Brexit Велика Британія
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