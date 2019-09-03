Джонсон планує дострокові вибори на 14 жовтня, якщо депутати заблокують "жорсткий" Brexit

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон запропонує провести дострокові парламентські вибори 14 жовтня, якщо депутати заблокують можливість залишити Європейський Союз без угоди.

Як повідомляє "Європейська правда", про це повідомляє Reuters з посиланням на високопоставлене урядове джерело.

Якщо парламент у вівторок затвердить плани з блокування "жорсткого" Brexit, то Джонсон зробить перший крок до призначення виборів - представить парламенту пропозицію про їх проведення.

"У членів парламенту буде дуже простий вибір. Якщо вони проголосують за те, щоб дати можливість Борису Джонсону вести переговори ... це буде найкращою можливістю для Британії укласти угоду", - сказав співрозмовник.

"Але якщо у вівторок вони проголосують за зрив переговорного процесу, проти надання Британії можливості домовитися про угоду, то їм також доведеться задуматися над тим, що буде далі", - додав він.

Подання про проведення виборів можуть винести на голосування в середу, але для його ухвалення потрібно дві третини голосів в Палаті громад, що складається з 650 депутатів. Якщо пропозицію затвердять, вибори, швидше за все, відбудуться 14 жовтня.

Джерело також сказало, що, хоча Джонсон не хотів виборів, депутати повинні знати, що це буде наслідком їх рішення голосувати проти уряду у вівторок.

Нагадаємо, Джонсон попросив британську королеву Єлизавету II призупинити роботу парламенту в період з 9 вересня по 14 жовтня, щоб депутати не змогли перешкодити йому вийти з ЄС без угоди з Брюсселем. Королева погодилася зробити це.