Швеция предоставила гражданство рекордному количеству британцев

Более 2400 британцев получили гражданство Швеции в этом году и еще почти столько же ждут ответа на поданное заявление меньше чем за два месяца до вероятного выхода Великобритании из ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

В марте шведское Агентство по миграции предоставило гражданство 1275 британцам, пытаясь ускорить обработку заявок до начальной даты Brexit 29 марта.

С тех пор количество выданных документов снизилось: 100 заявок были утверждены в июне и 50 в августе.

По состоянию на 27 августа в агентстве находились 2023 открытые дела британцев, которые еще не получили ответа на свою заявку о получении шведского гражданства.

95% обработанных заявлений от граждан Великобритании на получение шведского гражданства были успешными, а среднее время ожидания составляло 281 день.

Британцы стали четвертой по величине группой заявителей в Швеции после граждан Сирии (19813), Афганистана (2582) и Сомали (2457). Это наибольший прирост по сравнению с прошлым годом, когда 1305 британцев получили гражданство.