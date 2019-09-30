Трамп хочет встретиться с информатором, написавшим жалобу на разговор с Зеленским

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет встретиться с неназванным сотрудником спецслужб, написавшим жалобу на его телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Трамп написал в Twitter.

"Как и каждый американец, я заслуживаю встречи со своим обвинителем, особенно когда этот обвинитель, так называемый "осведомитель", представил прекрасную беседу с иностранным лидером совершенно неточно и обманным образом. Тогда Шифф (глава сенатского Комитета по разведке, - ред.) выдумал, что я на самом деле сказал, обманув Конгресс", - написал Трамп.

Like every American, I deserve to meet my accuser, especially when this accuser, the so-called “Whistleblower,” represented a perfect conversation with a foreign leader in a totally inaccurate and fraudulent way. Then Schiff made up what I actually said by lying to Congress...... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 29, 2019

Он также заявил, что хотел бы встретиться с теми, кто передавал информацию сотруднику спецслужб.

"Я хочу встретиться не только с моим обвинителем, который представил информаицю из вторых и третьих рук, но и с человеком, который незаконно передал эту информацию"информатору", которая была в значительной степени неверной. Этот человек шпионил за президентом США? Большие последствия!", - добавил он.

Напомним, в опубликованном тексте жалобы указывается, что чиновники Белого дома пытались закрыть доступ к стенограмме телефонного разговора Трампа с Зеленским.

Ранее Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между Трампом и Зеленским, из-за которого в США начали процедуру импичмента американского лидера.

Из текста разговора следует, что Трамп настаивал на том, чтобы Зеленский обратил внимание на расследование против бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына.

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