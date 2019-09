Трамп хочет встретиться с информатором, написавшим жалобу на разговор с Зеленским

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет встретиться с неназванным сотрудником спецслужб, написавшим жалобу на его телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Трамп написал в Twitter.

"Как и каждый американец, я заслуживаю встречи со своим обвинителем, особенно когда этот обвинитель, так называемый "осведомитель", представил прекрасную беседу с иностранным лидером совершенно неточно и обманным образом. Тогда Шифф (глава сенатского Комитета по разведке, - ред.) выдумал, что я на самом деле сказал, обманув Конгресс", - написал Трамп.

Like every American, I deserve to meet my accuser, especially when this accuser, the so-called “Whistleblower,” represented a perfect conversation with a foreign leader in a totally inaccurate and fraudulent way. Then Schiff made up what I actually said by lying to Congress......