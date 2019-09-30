Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Зеленський заявив, що Україна не веде розслідувань за наказом інших країн

У Білому домі підготували Трампу стратегію реагування на загрозу імпічменту

У Норвегії помітили російських спецпризначенців, РФ каже про фейк

Історична суперечка з Болгарією може завадити вступу Північної Македонії в ЄС






Уряд планує створити офіси євроінтеграції в усіх областях

Понеділок, 30 вересня 2019, 13:48

Кабінет міністрів планує створити в усіх областях офіси євроінтеграції.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у затвердженій урядовій програмі, переданій до Верховної ради.

Читайте також
Перші тижні турборежиму та євроінтеграція: що обнадіює і що насторожує

"Уряд забезпечить створення в усіх областях України офісів євроінтеграції, з першочерговим фокусом на південних та східних областях, з метою наближення можливостей євроінтеграції до громадян та бізнесу у регіонах", - йдеться в програмі.

За планами уряду, це буде досягнуто шляхом сприяння розвитку культурних та освітніх проектів, бізнес-контактів, а також економіки  та інфраструктури із залученням інвестицій та фінансової допомоги ЄС.

"Фокус на регіоналізації євроінтеграції дозволить нам спрямувати додаткові ресурси в області та громади для того, щоб мешканці регіонів безпосередньо відчували користь для них курсу України на інтеграцію до ЄС", - зазначається в програмі.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Асоціація з ЄС
powered by lun.ua