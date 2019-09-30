Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Зеленский заявил, что Украина не ведет расследования по приказу других стран

В Белом доме подготовили Трампу стратегию реагирования на угрозу импичмента

В Норвегии заметили российских спецназовцев, РФ говорит о фейке

Исторический спор с Болгарией может помешать вступлению Северной Македонии в ЕС






Правительство планирует создать офисы евроинтеграции во всех областях

Понедельник, 30 сентября 2019, 13:48

Кабинет министров планирует создать во всех областях офисы евроинтеграции.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в утвержденной правительственной программе, переданном в Верховную Раду.

Читайте также
Первые недели турборежима и евроинтеграция: что обнадеживает и что настораживает

"Правительство обеспечит создание во всех областях Украины офисов евроинтеграции, с первоочередным фокусом на южных и восточных областях, с целью приближения возможностей евроинтеграции к гражданам и бизнесу в регионах", - говорится в программе.

По планам правительства, это будет достигнуто путем содействия развитию культурных и образовательных проектов, контактов, а также экономики и инфраструктуры с привлечением инвестиций и финансовой помощи ЕС.

"Фокус на регионализации евроинтеграции позволит нам направить дополнительные ресурсы в области и общества для того, чтобы жители регионов непосредственно чувствовали пользу для них курса Украины на интеграцию в ЕС", - отмечается в программе.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Ассоциация с ЕС
powered by lun.ua