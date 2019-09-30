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Ураганні вітри в Центральній Європі призвели до смерті підлітка, порушили рух транспорту

Понеділок, 30 вересня 2019, 16:19

Сильні вітри прокотилися по Центральній Європі в понеділок, призвівши до однієї смерті у Словаччині, порушивши залізничне сполучення в деяких частинах північної Німеччини і викликавши тимчасове закриття двох берлінських зоопарків.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Словацька поліція повідомила, що 14-річний хлопець загинув в результаті падіння дерева в Нітрі, на схід від Братислави, кілька його однокласників постраждали.

У сусідній Чехії близько 30 000 домашніх господарств залишилися без електрики, а зламані дерева порушили рух доріг і поїздів.

У Німеччині міжміські лінії з Берліна в Гамбург і Ганновер, а також в Штральзунд в північно-східному куті країни були закриті в понеділок вранці, а потім знову відкриті. На півдні Німеччини дерево, що впало, змусило закрити лінію Нюрнберг-Аугсбург.

 

Недалеко від Вольфсбурга, між Ганновером і Берліном, швидкісний поїзд врізався в дерево, що впало на рейки. Водій отримав легкі травми.

Два берлінських зоопарки були закриті на весь день через ризик падіння гілок, а тварин завели в приміщення.

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Словаччина стихійні лиха
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