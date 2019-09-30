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Ураганные ветры в Центральной Европе привели к смерти подростка

Понедельник, 30 сентября 2019, 16:19

Сильные ветры прокатились по Центральной Европе в понедельник, приведя к одной смерти в Словакии, нарушив железнодорожное сообщение в некоторых частях северной Германии и вызвав временное закрытие двух берлинских зоопарков.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Словацкая полиция сообщила, что 14-летний парень погиб в результате падения дерева в Нитре, на восток от Братиславы, несколько его одноклассников пострадали.

В соседней Чехии около 30 000 домашних хозяйств остались без электричества, а сломанные деревья нарушили движение дорог и поездов.

В Германии междугородние линии из Берлина в Гамбург и Ганновер, а также в Штральзунд в северо-восточном углу страны были закрыты в понедельник утром, а потом снова открыты. На юге Германии упавшее дерево, заставило закрыть линию Нюрнберг-Аугсбург.

 

Недалеко от Вольфсбурга, между Ганновером и Берлином, скоростной поезд врезался в упавшее на рельсы. Водитель получил легкие травмы.

Два берлинских зоопарка были закрыты на весь день из-за риска падения веток, а животных завели в помещение.

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