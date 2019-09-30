Франція вважає, що Рада Європи має робити більше для розслідування збиття МН17

Державний секретар з європейських справ Міністерства Європи і закордонних справ Франції Амелі Моншален заявила, що Рада Європи сприятиме притягненню до відповідальності причетних до збиття пасажирського літака рейсу МН17.

Про це вона заявила, відповідаючи на запитання делегатів ПАРЄ 30 вересня у Страсбурзі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Укрінформ.

"Ми, як Комітет міністрів (статутний орган РЄ – ред.) бажаємо зустрітися із родичами жертв, які прибудуть сюди. Ми також прагнемо розглянути заходи відносно того, як Комітет міністрів може зробити більше для просування незалежного міжнародного розслідування", - заявила представник МЗС Франції, яка нині головує у Комітеті міністрів Ради Європи.

Вона наголосила, що Рада Європи готова співпрацювати у цьому питанні з урядом Нідерландів, де триває міжнародне розслідування трагедії МН17.

Нагадаємо, Об'єднана слідча група 19 червня назвала імена перших чотирьох підозрюваних в причетності до збиття літака. Це - Сергій Дубинський (позивний "Хмурий"), Ігор Гіркін (позивний "Стрелок"), Олег Пулатов (позивний "Гюрза"), Леонід Харченко (позивний "Кріт").

Суд над підозрюваними у збитті малайзійського "Боїнга" розпочнеться у березні 2020 року.