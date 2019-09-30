Франция считает, что Совет Европы должен делать больше для расследования сбития МН17

Государственный секретарь по европейским делам Европы Министерства иностранных дел Франции Амели Моншален заявила, что Совет Европы будет способствовать привлечению к ответственности причастных к сбитии пассажирского самолета рейса МН17.

Об этом она заявила, отвечая на вопросы делегатов ПАСЕ 30 сентября в Страсбурге, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Укринформ.

"Мы, как Комитет министров (уставный орган СЕ – ред.) желаем встретиться с родственниками жертв, которые прибудут сюда. Мы также стремимся рассмотреть меры относительно того, как Комитет министров может сделать больше для продвижения независимого международного расследования", - заявила представитель МИД Франции, которая сейчас председательствует в Комитете министров Совета Европы.

Она подчеркнула, что Совет Европы готов сотрудничать в этом вопросе с правительством Нидерландов, где продолжается международное расследование трагедии МН17.

Напомним, Объединенная следственная группа 19 июня назвала имена первых четырех подозреваемых в причастности к сбитию самолета. Это - Сергей Дубинский (позывной "Хмурый"), Игорь Гиркин (позывной "Стрелок"), Олег Пулатов (позывной "Гюрза"), Леонид Харченко (позывной "Крот").

Суд над подозреваемыми в збитті малайзийского "Боинга" начнется в марте 2020 года.