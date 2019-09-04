В Болгарії заявили Москві, що СРСР не звільняв, а окупував країну

Міністерство закордонних справ Болгарії порадило Москві не використовувати тезу про "звільнення" країни від німецької окупації, тому що прихід радянських військ 1944 року приніс народу окупацію.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в повідомленні на сайті МЗС Болгарії.

"Не заперечуючи внеску СРСР у розгром нацизму в Європі, ми не повинні закривати очі на той факт, що разом з Радянською Армією до народів Центральної та Східної Європи прийшли півстолітні репресії, придушення громадянської самосвідомості, деформований економічний розвиток і відірваність від динаміки процесів в розвинених європейських країнах", - йдеться у заяві.

Болгарське МЗС таким чином відреагувало на російську виставку "75 років звільнення Східної Європи від нацизму", яка відкриється 9 вересня в Софії.

У міністерстві заявили, що не мають ніякого відношення до виставки, і порадили російському посольству "не займати позицію в підтримку сумнівної історичної тези ("звільнення"), яка ставить у привілейовану позицію певні кола в країні і є втручанням у внутрішню політику".

"СРСР оголосив війну Болгарії, коли до влади тільки-тільки прийшов новий демократичний уряд, що оголосив про припинення зв'язків з нацистською Німеччиною. За цим послідувала тимчасова окупація Болгарії СРСР і союзниками, формально керована представниками коаліції, але де-факто здійснювалася виключно за допомогою радянської військової присутності", - заявили в МЗС Болгарії.

У посольстві Росії в Болгарії заявили, що "збентежені" заявою болгарських властей, оскільки на виставці хочуть показати лише архівні матеріали.

"Ця виставка не має нічого спільного з сьогоднішнім болгарським політичним дискурсом або окремими політичними силами, тому ми кілька збентежені тим, що можна робити будь-які офіційні заяви до ознайомлення з самою експозицією", - йдеться в заяві.