Відень другий рік поспіль очолив рейтинг найкомфортніших для життя міст

Столиця Австрії Відень другий рік поспіль зберігає статус найбільш комфортного і придатного для життя міста.

Рейтинг Global Liveability Index 2019 склав британський журнал The Economist, повідомляє "Європейська правда".

Окрім Відня, з європейських міст до десятки найбільш комфортних потрапив також Копенгаген, який обіймає 9 сходинку.

Загалом же перша десятка рейтингу виглядає наступним чином: Відень, Мельбурн, Сідней, Осака, Калгарі, Ванкувер, Торонто, Токіо, Копенгаген, Аделаїда.

Найменш придатним для життя експерти визнали сирійський Дамаск, який обіймає 140 сходинку.

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Київ перебуває на 117 місці і входить до п’ятірки міст, які за останні 5 років найбільше покращили свої позиції в рейтингу. У минулому році наша столиця знаходилась на 118 місці.

При складанні рейтингу експерти враховували рівень охорони здоров’я, освіти і культурного розвитку міста, його інфраструктуру і чистоту довкілля.