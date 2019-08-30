Рейтинг найбезпечніших міст Європи очолив Амстердам

Столиця Нідерландів Амстердам - найбезпечніше для життя місто Європи у 2019 році.

Такими є дані дослідницької компанії Economist Intelligence Unit (аналітичний підрозділ британського журналу Economist), пише "Європейська правда".

Експерти оцінювали безпеку 60 великих міст за різними критеріями: кібербезпека, охорона здоров'я, інфраструктура, рівень корупції, поширеність наркотиків тощо.

Згідно з доповіддю, 12 європейських міст увійшли до 30 найбезпечніших у світі. У рейтингу 60 міст Амстердам опинився на 4-му місці, після Токіо, Сінгапура та Осаки. Іншими європейськими містами є Копенгаген (8-ме місце), Стокгольм (12), Лондон (14), Франкфурт (16), Цюріх (18), Париж (23), Брюссель (24), Мадрид (25), Барселона (26), Мілан (29) та Рим (30).

До першої світової десятки увійшли також відповідно Сідней, Торонто, Вашингтон, Сеул та Мельбурн.

Найнижчий рейтинг безпеки виявився у міст Лагос (Нігерія, 60-те місце), Каракас (Венесуела, 59) та Янгон (М'янма, 58).

Торік у Economist Intelligence Unit назвали столицю Австрії Відень найпридатнішим для життя.