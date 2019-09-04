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Міністр фінансів Британії оголосив про виділення додаткових 2 млрд фунтів на Brexit

Середа, 4 вересня 2019, 16:15

Міністр фінансів Британії Саджид Джавід оголосив про виділення додаткових 2 млрд фунтів ($2,44 млрд) на реалізацію Brexit.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Express.

"Протягом моїх перших декількох днів в якості канцлера я надав 2,1 млрд фунтів додаткового фінансування для Brexit і підготовки до виходу без угоди, і сьогодні я можу оголосити, що ми надаємо ще 2 млрд фунтів для реалізації Brexit в наступному році," – сказав Джавід.

За його словами, це означає більше співробітників прикордонної служби і поліпшену транспортну інфраструктуру в британських портах.

Нагадаємо, сьогодні парламент Британії розгляне законопроєкт, що передбачає можливість перенесення дати виходу країни з ЄС.

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