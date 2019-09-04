Министр финансов Британии объявил о выделении дополнительных 2 млрд фунтов на Brexit
Среда, 4 сентября 2019, 16:15
Министр финансов Великобритании Саджид Джавид объявил о выделении дополнительных 2 млрд фунтов ($2,44 млрд) на реализацию Brexit.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Express.
"В течение моих первых нескольких дней в качестве канцлера я предоставил 2,1 млрд фунтов дополнительного финансирования для Brexit и подготовки к выходу без соглашения, и сегодня я могу объявить, что мы предоставляем еще 2 млрд фунтов для реализации Brexit в следующем году," – сказал Джавид.
По его словам, это означает больше сотрудников пограничной службы и улучшенную транспортную инфраструктуру в британских портах.
Напомним, сегодня парламент Британии рассмотрит законопроект, предусматривающий возможность переноса даты выхода страны из ЕС.
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