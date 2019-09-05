Керівництво ЄС має бути християнським - глава МЗС Угорщини

Однією з умов, за яких Європа матиме майбутнє, є визнання Євросоюзу спадщиною християнської культури.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це під час економічного форуму у Криниці-Здруй (Польща) заявив глава МЗС Угорщини Петер Сійярто.

"Ми виходимо із визнання того факту, що Європа та Європейський Союз є продуктом християнської цивілізації і ігнорувати це неможливо. А відповідно, ЄС матиме майбутнє за умови, що на його чолі будуть люди, які є християнами та виховані у християнській культурі",- заявив угорський міністр.

Серед інших умов функціонування ЄС він назвав "розумну міграційну політику", повагу до різноманітності країн-членів ЄС, а також "збереження конкуренції всередині ЄС".

Нагадаємо, напередодні Сійярто розкритикував прагнення керівництва ЄС уніфікувати податкові ставки у країнах-членах.

На його думку, така практика "вб'є конкуренцію всередині ЄС" та негативно вплине на конкуренцію Євросоюзу у світі.