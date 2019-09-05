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Руководство ЕС должно быть христианским – глава МИД Венгрии

Четверг, 5 сентября 2019, 10:06

Одно из условий, при которых Европа будет иметь будущее – это признание Евросоюза наследием христианской культуры.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом во время экономического форума в Крынице-Здруй (Польша) заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

"Мы исходим из признания того факта, что Европа и Европейский Союз являются продуктом христианской цивилизации и игнорировать это невозможно. А соответственно, у ЕС будет будущее при условии, что во главе его будут люди, которые являются христианами и воспитаны в христианской культуре", - заявил венгерский министр.

Среди других условий функционирования Евросоюза он назвал "разумную миграционную политику", уважение к разнообразию стран-членов, а также "сохранение конкуренции внутри ЕС".

Напомним, накануне Сийярто раскритиковал стремление руководства ЕС унифицировать налоговые ставки в странах-членах.

По его мнению, такая практика "убьет конкуренцию внутри ЕС" и негативно повлияет на конкуренцию Евросоюза в мире.

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