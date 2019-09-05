Глава МЗС Нідерландів про звільнення Цемаха: новини з Києва викликають багато питань

Міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок заявив, що перебуває у тісному контакті з українською владою з приводу звільнення українським судом з-під варти колишнього бойовика угруповання "ДНР" Володимира Цемаха.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на нідерландський портал Nieuws.

"Ми в курсі справ", - сказав Блок.

Разом з тим міністр відмовився вдаватися в деталі і не став розкривати, чи була нідерландська сторона поінформована про звільнення Цемаха заздалегідь.

За його словами, останні повідомлення з Києва "викликають багато питань".

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Раніше у міжнародній Спільній слідчій групі (JIT), яка займається розслідуванням справи MH17, заявили, що хотіли б допитати Цемаха, але його звільнення це ускладнює.

Нагадаємо, депутатка Європейського парламенту від Нідерландів Каті Пірі назвала "тривожним" звільнення українським судом з-під варти колишнього бойовика угруповання "ДНР" Володимира Цемаха.

5 вересня судді Апеляційного суду міста Києва відпустили Цемаха під особисте зобов'язання. Прокуратура вимагала залишити підозрюваного під арештом, заявляючи, що він може втекти.

Цемах керував так званою "протиповітряною обороною" у районі, де збили літак "Малайзійських авіаліній".