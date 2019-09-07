Глава МЗС Латвії: добре, що українці повернулися, хоч і ціною ключового свідка у справі MH17

Міністр закордонних справ Латвії Едгар Ринкевичс привітав звільнення українських в’язнів з російських тюрем і їх повернення додому.

Як повідомляє "Європейська правда", про це міністр написав у Twitter.

"Дуже добре, що українських політичних в'язнів, включаючи Олега Сенцова та моряків, нарешті звільнили, Росія ніколи не мала брати їх в заручники, на жаль, ціною ключового свідка у справі MH17 Цемаха, проте, я вірю, що справедливість зрештою буде встановлена", - написав Ринкевичс.

Very good that Ukrainian political prisoners, including Oleg #Sentsov & sailors, are finally released, they should have never been taken as hostages by #Russia, regrettably at a price of key witness in #MH17 case #Tsemakh, however, I believe that justice ultimately will be served — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) September 7, 2019

Як відомо, 7 вересня між Україною і Росією відбувся масштабний обмін утримуваними особами.

В Україну в рамках обміну прибули 35 українців, серед яких політв’язні Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Володимир Балух, Роман Сущенко, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Павло Гриб, Євген Панов, Артур Панов, Едем Бекіров, Олексій Сизанович, а також захоплені Росією біля Керченської протоки моряки.

Раніше судді Апеляційного суду міста Києва відпустили з-під варти колишнього бойовика угруповання "ДНР" Володимира Цемаха під особисте зобов'язання. Прокуратура вимагала залишити підозрюваного під арештом, заявляючи, що він може втекти.

Цемах керував так званою "протиповітряною обороною" у районі, де збили літак "Малайзійських авіаліній".

Нідерланди, які також розслідують справу МН-17, попросили Київ не віддавати бойовика. Крім того, нідерландські слідчі заявили, що хочуть допитати Цемаха, поки він в Україні і доступний для них.

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