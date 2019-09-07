Глава МИД Латвии: хорошо, что украинцы вернулись, хоть и ценой ключевого свидетеля MH17

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевичс приветствовал освобождение украинских узников из российских тюрем и их возвращение домой.

Как сообщает "Европейская правда", об этом министр написал в Twitter.

"Очень хорошо, что украинских политических заключенных, включая Олега Сенцова и моряков, наконец освободили, Россия никогда не должна была брать их в заложники, к сожалению, ценой ключевого свидетеля по делу MH17 Цемаха, однако, я верю, что справедливость в конце концов будет установлена", - написал Ринкевичс.

Very good that Ukrainian political prisoners, including Oleg #Sentsov & sailors, are finally released, they should have never been taken as hostages by #Russia, regrettably at a price of key witness in #MH17 case #Tsemakh, however, I believe that justice ultimately will be served — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) September 7, 2019

Как известно, 7 сентября между Украиной и Россией произошел масштабный обмен удерживаемыми лицами.

В Украину в рамках обмена прибыли 35 украинцев, среди которых политзаключенные Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Роман Сущенко, Николай Карпюк, Станислав Клых, Павел Гриб, Евгений Панов, Артур Панов, Эдем Бекиров, Олексей Сизанович, а также захваченные Россией у Керченского пролива моряки.

Напомним, 5 сентября судьи Апелляционного суда города Киева отпустили Цемаха под личное обязательство. Прокуратура требовала оставить подозреваемого под арестом, заявляя, что он может скрыться.

Цемах руководил так называемой "противовоздушной обороной" в районе, где сбили самолет "Малайзийских авиалиний".

Нидерланды, которые также расследуют дело МН-17, попросили Киев не отдавать боевика. Кроме того, нидерландские следователи заявили, что хотят допросить Цемаха, пока он в Украине и доступен для них.

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