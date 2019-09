Посли країн G7 привітали обмін полоненими і очікують звільнення інших українців

Посли країн "Великої сімки" (G7) привітали звільнення утримуваних в Росії українців і висловили надію на звільнення інших українських громадян.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві групи G7 в Twitter.

"Посли країн G7 вітають звільнення 35 утримуваних українців і разом з українським народом поділяють радість їх повернення додому. Ми вітаємо українську владу з цим звершенням. Ми пам'ятаємо про інших ув'язнених і сподіваємося на їх швидке звільнення", - йдеться в повідомленні.

G7 Ambassadors welcome the release of 35 Ukrainian detainees and share the happiness of the Ukrainian people to see them back home. We congratulate the Ukrainian authorities on this achievement. We remember the remaining prisoners and expect their prompt release.