Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Европа приветствует обмен пленными между Украиной и РФ и призывает к дальнейшим шагам

Нидерланды после обмена: мы просили Украину не выдавать Цемаха России

Группа ЕНП поздравила освобожденных украинцев и пригласила Сенцова в Европарламент

Оппозиционные партии Британии не поддержат досрочные выборы






Послы стран G7 приветствут обмен пленными и ожидают освобождения других украинцев

Суббота, 7 сентября 2019, 15:43

Послы стран "Большой семерки" (G7) приветствовали освобождение удерживаемых в России украинцев и выразили надежду на освобождение остальных украинских граждан.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении группы G7 в Twitter.

"Послы стран G7 приветствуют освобождение 35 удерживаемых украинцев и вместе с украинским народом разделяют радость их возвращению домой. Мы поздравляем украинскую власть с этим свершением. Мы помним о других заключенных и надеемся на их скорейшее освобождение", - говорится в сообщении.

Как известно, 7 сентября между Украиной и Россией произошел масштабный обмен удерживаемыми лицами.

В Украину в рамках обмена прибыли 35 украинцев, среди которых политзаключенные Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Роман Сущенко, Николай Карпюк, Станислав Клых, Павел Гриб, Евгений Панов, Артур Панов, Эдем Бекиров, Олексей Сизанович, а также захваченные Россией у Керченского пролива моряки.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
powered by lun.ua