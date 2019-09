Послы стран G7 приветствут обмен пленными и ожидают освобождения других украинцев

Послы стран "Большой семерки" (G7) приветствовали освобождение удерживаемых в России украинцев и выразили надежду на освобождение остальных украинских граждан.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении группы G7 в Twitter.

"Послы стран G7 приветствуют освобождение 35 удерживаемых украинцев и вместе с украинским народом разделяют радость их возвращению домой. Мы поздравляем украинскую власть с этим свершением. Мы помним о других заключенных и надеемся на их скорейшее освобождение", - говорится в сообщении.

G7 Ambassadors welcome the release of 35 Ukrainian detainees and share the happiness of the Ukrainian people to see them back home. We congratulate the Ukrainian authorities on this achievement. We remember the remaining prisoners and expect their prompt release.