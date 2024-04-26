У США розповіли, коли Україна отримає перше озброєння з оголошеного пакета допомоги

У США заявили, що перше обладнання в межах оголошеного нещодавно пакета військової допомоги буде доставлене в Україну протягом кількох днів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це під час брифінгу заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

Він нагадав, що у США є великі склади зі зброєю на території Польщі.

"В цьому списку є речі, які можуть бути доставлені туди (в Україну – ред.) в дуже короткі терміни, за лічені дні…Інші речі займуть більше часу", – зазначив Кірбі.

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Своєю чергою речник Пентагону Пет Райдер відмовився детально розповідати про терміни прибуття американського озброєння в Україну, однак додав, що процес доставки вже розпочався.

"Ми вже розпочали процес переміщення деяких видів озброєння, боєприпасів і техніки, які, як я вже згадував раніше, будуть там протягом декількох днів, якщо не раніше", – розповів він.

За його словами, США, зокрема, вже розпочинають доставку в Україну артилерійських боєприпасів.

Як повідомлялось, президент США Джо Байден 24 квітня підписав ухвалений Конгресом пакет законодавства, який передбачає виділення майже 61 мільярда доларів додаткової військової та економічної допомоги Україні, а також допомогу іншим союзникам США.

Одразу після цього США оголосили про пакет військової допомоги Україні вартістю 1 мільярд доларів.

Напередодні радник американського президента з нацбезпеки Джейк Салліван підтвердив, що Україна отримала далекобійні ракети ATACMS і їхні поставки триватимуть і в майбутньому.

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