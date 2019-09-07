Посол Британії: Росія зобов'язана співпрацювати з розслідуванням MH17

Росія зобов'язана співпрацювати зі слідчими, які розслідують обставини катастрофи літака рейсу MH17, збитого в 2014 році над Донбасом.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявила посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс.

"У цей важливий для українців день ми повинні пам'ятати, що відповідно до резолюції 2166 РБ ООН Росія зобов'язана в повній мірі співпрацювати з розслідуванням по збитому MH17 і зусиллями щодо притягнення до відповідальності винних", - написала Сіммонс в Twitter.

On this important day for Ukrainians, we should remember that Russia is required under UNSCR 2166 to co-operate fully with the investigation into the downing of MH17 and efforts to hold those responsible to account. — Melinda Simmons (@melsimmons24) September 7, 2019

В рамках обміну Україна віддала Росії колишнього бойовика угруповання "ДНР" Володимира Цемаха, який є важливим свідком у справі МН17.

Нідерланди просили Україну не видавати його Росії, але встигли допитати, поки він перебував у Києві.

Як відомо, 7 вересня між Україною і Росією відбувся масштабний обмін утримуваними особами.

В Україну в рамках обміну прибули 35 українців, серед яких політв’язні Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Володимир Балух, Роман Сущенко, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Павло Гриб, Євген Панов, Артур Панов, Едем Бекіров, Олексій Сизанович, а також захоплені Росією біля Керченської протоки моряки.

Раніше судді Апеляційного суду міста Києва відпустили з-під варти Цемаха під особисте зобов'язання. Прокуратура вимагала залишити підозрюваного під арештом, заявляючи, що він може втекти.

Цемах керував так званою "протиповітряною обороною" у районі, де збили літак "Малайзійських авіаліній".

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