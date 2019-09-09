В Англії слід від метеорита сприйняли за авіакатастрофу і організували пошуки уламків

Ймовірна катастрофа невеликого літака, через яку поліція організувала наземний і повітряний пошук на південному заході Англії, як з’ясувалося, була слідом від метеорита.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Представники громадськості викликали екстрені служби, стверджуючи, що сяючий об'єкт летів по небу, перш ніж розпався і впав вниз, що спонукало поліцію Девона і Корнуолла провести пошукові роботи за участі двох літаків.

Незабаром після цього пошуки були припинені, і поліція підтвердила, що ніхто не постраждав.

"Ми настільки задоволені, наскільки це можливо, що це не була авіакатастрофа, і ніхто не постраждав", - сказав інспектор Джон Шаттлворт. "Експертний висновок підготовлених пошуковиків полягає в тому, що якби сталася авіакатастрофа, то з повітря було б видно якісь уламки" - додав він.

За його словами, в останні дні мешканці південного заходу Англії повідомляли про метеоритні дощі.

"У цьому районі не було зареєстрованих польотів, але це не означає, що невеликим літакам не потрібно реєструвати політ; можливо, він перебував в повітрі без офіційного дозволу. Це також міг бути метеорит", – сказали у поліції.