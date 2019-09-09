В Англии след от метеорита приняли за авиакатастрофу и организовали поиски обломков

Предполагаемая катастрофа небольшого самолета, из-за которой полиция организовала наземный и воздушный поиск на юго-западе Англии, как выяснилось, была следом метеорита.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Представители общественности вызвали экстренные службы, утверждая, что светящийся объект летел по небу, прежде чем распался и упал вниз, что побудило полицию Девона и Корнуолла провести поисковые работы с участием двух самолетов.

Вскоре после этого поиски были прекращены, и полиция подтвердила, что никто не пострадал.

"Мы настолько довольны, насколько это возможно, что это не была авиакатастрофа, и никто не пострадал", - сказал инспектор Джон Шаттлворт. "Экспертное заключение подготовленных поисковиков заключается в том, что если бы произошла авиакатастрофа, то с воздуха были бы видны какие-то обломки", - добавил он.

По его словам, в последние дни жители юго-запада Англии сообщали о метеоритных дождях.

"В этом районе не было зарегистрированных полетов. Но, возможно, небольшой самолет находился в воздухе без официального разрешения. Это также мог быть метеорит", - сказали в полиции.