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Brexit: Британія запропонувала митні перевірки на кордоні з Ірландією

Вівторок, 1 жовтня 2019, 07:43

Велика Британія запропонує встановити перевірки на кордоні між Ірландією і Північною Ірландією після виходу з ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ірландський телеканал RTE.

За даними телеканалу, британський уряд планує запропонувати встановити низку митних постів по обидва боки кордону між Республікою Ірландія, яка залишиться членом ЄС, і Північною Ірландією, яка покине ЄС 31 жовтня.

Пропозиції фактично означають, що митні пости будуть встановлені по обидва боки кордону, але розташовані, можливо, в 5-10 кілометрах від фактичного кордону

Пропозиція також передбачає, що товари, що переміщаються з так званого "місця митного оформлення" на північній стороні кордону на аналогічну ділянку на південній стороні, будуть відслідковуватися в режимі реального часу з використанням GPS за допомогою даних мобільного телефону або пристроїв відстеження, розміщених на вантажівках або фургонах.

Повідомляється, що пропозиції Британії обговорювалися на технічних переговорах між ЄС і Британією під керівництвом Мішеля Барньє. Однак деталі неофіційних документів не були передані державам-членам ЄС.

Як відомо, Європейський Союз наполягає на тому, щоб прикордонний контроль був встановлений уздовж ірландського кордону, якщо Британія залишить блок без угоди, і британський уряд буде відповідати за це.

Раніше глава британського уряду Джонсон відкинув можливість запровадження - тимчасового відтермінування запровадження митного і прикордонного контролю між двома Ірландіями.

Він наполягав на запровадженні "альтернативних домовленостей", які передбачали б технічні рішення, завдяки яким можна було б уникнути перевірок на кордоні, але водночас контролювати переміщення товарів та транспорту через кордон.

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