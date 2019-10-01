Brexit: Британия предложила таможенные проверки на границе с Ирландией

Великобритания предложила установить проверки на границе между Ирландией и Северной Ирландией после выхода из ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ирландский телеканал RTE.

По данным телеканала, британское правительство планирует предложить установить ряд таможенных постов по обе стороны границы между Республикой Ирландия, которая останется членом ЕС, и Северной Ирландией, которая покинет ЕС 31 октября.

Предложения фактически означают, что таможенные посты будут установлены по обе стороны границы, но расположены, возможно, в 5-10 километрах от фактической границы

Предложение также предусматривает, что товары, перемещающиеся из так называемого "места таможенного оформления" на северной стороне границы в аналогичный участок на южной стороне, будут отслеживаться в режиме реального времени с использованием GPS с помощью данных мобильного телефона или отслеживания устройства, размещенные на грузовиках или фургонах.

Сообщается, что предложения Британии обсуждались на технических переговорах между ЕС и Британией под руководством Мишеля Барнье. Однако детали неофициальных документов не были переданы государствам-членам ЕС.

Как известно, Европейский Союз настаивает на том, чтобы пограничный контроль был установлен вдоль ирландской границы, если Великобритания оставит блок без соглашения, и британское правительство будет отвечать за это.

Ранее глава британского правительства Борис Джонсон отверг возможность введения так называемого backstop - временной отсрочка введения таможенного и пограничного контроля между двумя Ирландии.

Он настаивал на введении "альтернативных договоренностей", которые предусматривали бы технические решения, благодаря которым можно было бы избежать проверок на границе, но одновременно контролировать перемещение товаров и транспорта через границу.