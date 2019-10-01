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Міністр освіти Італії виступив за усунення хрестів зі шкіл

Вівторок, 1 жовтня 2019, 16:41

Міністр освіти Італії Лоренцо Фьорамонті 30 вересня виступив за усунення розп'ять із шкільних класів, щоб підкреслити їхню світську природу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ANSA.

"Я вірю в світську школу. Я думаю, що школи повинні бути світськими і дозволяти всім культурам виражати себе, а не показувати один символ зокрема", - сказав міністр.

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Ідея зустріла жорстку опозицію з боку католицької церкви та ультраправих. Лідер націоналістичної партії "Ліга" Маттео Сальвіні розкритикував Фьорамонті, сказавши: "Спочатку ідея оподаткувати закуски та напої, тепер ідея забрати розп'яття з аудиторій: це міністр чи комік?".

Фьорамонті відмовився коментувати, заявивши, що суперечка "безплідна".

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Італія
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