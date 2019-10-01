Міністр освіти Італії виступив за усунення хрестів зі шкіл

Міністр освіти Італії Лоренцо Фьорамонті 30 вересня виступив за усунення розп'ять із шкільних класів, щоб підкреслити їхню світську природу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ANSA.

"Я вірю в світську школу. Я думаю, що школи повинні бути світськими і дозволяти всім культурам виражати себе, а не показувати один символ зокрема", - сказав міністр.

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Ідея зустріла жорстку опозицію з боку католицької церкви та ультраправих. Лідер націоналістичної партії "Ліга" Маттео Сальвіні розкритикував Фьорамонті, сказавши: "Спочатку ідея оподаткувати закуски та напої, тепер ідея забрати розп'яття з аудиторій: це міністр чи комік?".

Фьорамонті відмовився коментувати, заявивши, що суперечка "безплідна".