Міністр освіти Італії виступив за усунення хрестів зі шкіл
Вівторок, 1 жовтня 2019, 16:41
Міністр освіти Італії Лоренцо Фьорамонті 30 вересня виступив за усунення розп'ять із шкільних класів, щоб підкреслити їхню світську природу.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ANSA.
"Я вірю в світську школу. Я думаю, що школи повинні бути світськими і дозволяти всім культурам виражати себе, а не показувати один символ зокрема", - сказав міністр.
Читайте також
Ідея зустріла жорстку опозицію з боку католицької церкви та ультраправих. Лідер націоналістичної партії "Ліга" Маттео Сальвіні розкритикував Фьорамонті, сказавши: "Спочатку ідея оподаткувати закуски та напої, тепер ідея забрати розп'яття з аудиторій: це міністр чи комік?".
Фьорамонті відмовився коментувати, заявивши, що суперечка "безплідна".
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.powered by lun.ua