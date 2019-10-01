Министр образования Италии выступил за устранение крестов из школ
Вторник, 1 октября 2019, 16:41
Министр образования Италии Лоренцо Фьорамонти 30 сентября выступил за устранение распятий из школьных классов, чтобы подчеркнуть их светскую природу.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ANSA.
"Я верю в светскую школу. Я думаю, что школы должны быть светскими и позволять всем культурам выражать себя, а не показывать один символ в частности", - сказал министр.
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Идея встретила жесткую оппозицию со стороны католической церкви и ультраправых. Лидер националистической партии "Лига" Маттео Сальвини раскритиковал Фьорамонти, сказав: "Сначала идея обложить закуски и напитки налогами, теперь идея забрать распятие из аудиторий: это министр или комик?".
Фьорамонти отказался комментировать, заявив, что спор "бесплоден".
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