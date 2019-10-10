Зеленський: ми хочемо в Євросоюз, але деякі країни не хочуть нас там бачити

Президент Володимир Зеленський підтвердив курс на євроінтеграцію України, заявивши, що на жаль, не всі країни Європи хочуть бачати Україну членом блоку.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це Зеленський розповів журналістам під час пресмарафону в Києві у четвер.

"Всі знають, що ми хочемо євроінтегруватися, попасти в Євросоюз, бути європейською країною. Це рішення людей, які є українцями. Це найголовніше. Я підтверджую і підтримую цей курс", - сказав Зеленський.

Проте він підкреслив, що зближення з ЄС – це дорога з двостороннім рухом, а деякі члени блоку – проти євроінтеграції України.

"Ми повинні наближатися, ми хочемо. Але ми хочемо, щоб всі хотіли нас там бачити. Є деякі країни в Європі, які не бачать Україну і в Європейському союзі… і коли розмова про НАТО чи про ще щось", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що цьому є "різні причини", додавши, що сподівається на налагодження відносин з цими країнами.

"Я хотів би, щоб у нас налагодились нормальні відносини з усіма країнами, які поки що не підтверджують таку ж потужну підтримку, як ви (поляки – Ред). Я думаю, що це нас обов’язково чекає", - сказав Зеленський, відповідаючи на питання польського журналіста.