Кабмін завершує розробку національної програми Україна-НАТО на 2020 рік

Кабінет міністрів України зараз завершує роботу над Річною національною програмою під егідою Комісії Україна-НАТО на 2020 рік.

Про це віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба заявив у Верховній раді на першому спільному парламентсько-урядовому брифінгу, присвяченому євроатлантичній інтеграції України, повідомила його пресслужба.

"Це надзвичайно серйозний і комплексний документ. Ми робимо його людиноцентричним. Ставимо понад усе інтереси громадянина України, який має користуватися всіма перевагами розвиненого сектору безпеки та оборони, почуватися захищеним, а також інтереси солдатів та офіцерів Збройних сил України", - сказав він.

За словами віцепрем’єр-міністра, програма буде максимально наближена до формату Плану дій щодо членства у НАТО, а її імплементація буде крок за кроком поступово наближати Україну до мети.

Кулеба висловив вдячність парламентарям за підтримку і готовність координувати дії, що рух України до НАТО був максимально ефективним, і запевнив у повній готовності уряду співпрацювати із парламентом.

Як відомо, програма є планом стратегічних реформ та інших заходів, необхідних для забезпечення ефективної, цілеспрямованої та системної підготовки України до членства в НАТО.

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