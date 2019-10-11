Британія пропонує угоду про вільну торгівлю для виходу з глухого кута навколо Brexit

Велика Британія запропонувала ЄС перейти до "урізаної угоди про вільну торгівлю", щоб вийти із патової ситуації навколо Brexit і укласти угоду про вихід до кінця жовтня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це повідомив британський телеканал Sky News з посиланням на джерела в Брюсселі.

За даними телеканалу, під час переговорів між британськими та ірландськими лідерами Борисом Джонсоном і Лео Варадкаром були зроблені кроки, спрямовані на те, щоб відвернути увагу від широкомасштабної угоди про вихід і замість цього зосередитися на прямій угоді про вільну торгівлю.

Хоча угода про вільну торгівлю не вирішить усіх питань, співрозмовники заявили, що це "чистіший і простіший" підхід, який може стати основою для більш широкомасштабної угоди.

Угода про вільну торгівлю між Британією і ЄС, швидше за все, скасує всі тарифи на товари між цими територіями. Однак це не усуне необхідність в усіх митних перевірках, що є критичним каменем спотикання на переговорах.

Інсайдери також натхненні позитивною реакцією на переговори і вважають, що підтримка Варадкара може мати вирішальне значення для переконання інших європейських лідерів підтримати угоду.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон продовжує наполягати на тому, що Британія вийде з ЄС 31 жовтня, і заявив, що він "швидше помре в канаві", ніж вимагатиме нової відстрочки.

У Брюсселі відкидають нові пропозиції Британії щодо Brexit, заявляючи, що вони недостатні, аби стати основою для повноцінної угоди.