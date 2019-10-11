У Брюсселі назвали теми дискусій з Пристайком на засіданні Ради міністрів ЄС

Під час засідання Ради міністрів ЄС із закордонних справ 14 жовтня в Люксембурзі, на яке запросили голову МЗС України Вадима Пристайка, європейська сторона очікує почути від Києва оцінку поточної ситуації на сході України та бачення мирного врегулювання.

Про це заявив високопоставлений представник ЄС у п’ятницю у Брюсселі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ".

На запитання щодо можливого розширення участі ЄС в процесах урегулювання, зокрема в організації виборів або у спостереженні за виведенням іноземних військ з окупованих територій, представник Брюсселя сказав: "ЄС уже бере участь у цих процесах. Ми підтримуємо СММ ОБСЄ, як фінансово, так і персоналом. Це доречно. Тому що "формула Штайнмаєра" – це лише один пункт (врегулювання), крім нього існують інші елементи. Серед них – питання українського контролю над кордоном та доступу Місії (ОБСЄ) до нього, питання щодо сталого припинення вогню і розведення військ".

"Коли все це буде імплементуватися, ми будемо просуватися далі з наданням допомоги регіонам Донбасу", - додав він.

Європейським міністрам буде дуже цікаво почути думку України, а також отримати аналіз поточної ситуації навколо врегулювання від країн-учасниць "нормандського процесу", зазначив співрозмовник.

"Після виконання цих заходів ми, європейська сторона, готові робити більше – як у сфері економіки, так і у вимірі моніторингу й спостереження. Але і на цей час ми вже робимо багато у цьому сенсі", - наголосив високопоставлений представник ЄС.

Він нагадав, що під час зустрічі з українським колегою у Люксембурзі європейські міністри закордонних справ обговорять широке коло питань, пов’язаних із впровадженням реформ в країні, на розвиток "добрих" домовленостей, досягнутих під час саміту ЄС-Україна у липні цьогоріч.

"Після цього (саміту) відбувся цілий ряд важливих візитів, наприклад, віцепрем’єр України був тут, у Брюсселі для обговорення усього спектру контактів між нами. Ми маємо в Україні нашу дорадчу місію, яка працює над реформою сектору цивільної безпеки, і можна очікувати, що ці питання також будуть темою для дискусії в Люксембурзі", - розповів представник ЄС.

Нагадаємо, у Європейській комісії назвали узгодження так званої "формули Штайнмаєра" важливим кроком для подальшого виконання Мінських угод і врегулювання конфлікту на Донбасі.