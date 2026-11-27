Американський президент Дональд Трамп заявив, що назвав очільника Кремля Владіміра Путіна "другом", оскільки "хоче укласти угоду".

Про це він сказав під час спілкування з журналістами, передає "Європейська правда".

Під час спілкування з пресою один із журналістів нагадав Трампу, що той назвав Путіна під час зустрічі у Китаї своїм "другом".

У цьому контексті американський президент сказав, що назвав так очільника Кремля, оскільки США "хочуть укласти угоду".

"Ви маєте дещо зрозуміти. Ми хочемо укласти угоду, ми хочемо зупинити вбивства. Я міг би сказати, що він мені не друг, але якщо я хочу укласти угоду, то маю довести її до кінця (...) Я міг би підійти й сказати: "Ви мені не подобаєтеся", але тоді ми матимемо ту саму проблему, яка є у нас із Зеленським і Путіним", – сказав Трамп.

Він знову повторив свої слова про те, що "найбільша перешкода для досягнення домовленості полягає в тому, що ці два лідери відверто ненавидять один одного".

Нагадаємо, 19 листопада перед початком зустрічі у Китаї Трамп увійшов до зали у Шеньчжені у супроводі державного секретаря Марко Рубіо та міністра фінансів Скотта Бессента. Заходячи у залу, Трамп усміхнувся і сказав, вказавши на Путіна: "Хто він? Він мій друг". Опісля Трамп потиснув руку Путіну.

Також американський президент заявив, що Путіну "зараз доводиться нелегко" через війну, яку він розпочав проти України.

Також він заявив, що під час зустрічей з правителем РФ у Китаї просив його зупинити всю військову агресію в Європі.