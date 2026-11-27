Засідання Європейської ради у четвер, присвячене бюджету, перетворилося на хаос після того, як лідери кількох країн на знак протесту вийшли із зали переговорів.

Про це стало відомо Politico від джерел, передає "Європейська правда".

Глава Євроради Антоніу Кошта організував позачерговий саміт 26 листопада не для того, щоб досягти остаточної угоди щодо бюджету, а щоб зібрати лідерів за одним столом і спробувати подолати розбіжності між двома основними протилежними таборами.

Країни ЄС розділилися на дві групи: ті, які прагнуть більше "традиційних" видатків у таких сферах, як сільське господарство (зокрема Іспанія та Італія), та група країн, які вимагають, щоб блок зменшив свої амбіції та переорієнтував інвестиції на оборону та безпеку (Німеччина та Швеція).

Однак після багатогодинних переговорів у невеликих групах представники Данії, Швеції, Бельгії та Австрії, які наполягали на скороченні бюджету, залишили зустріч, заявивши, що такий формат переговорів мав на меті налаштувати країни одна проти одної.

"Було очевидно, що це був хід, спрямований на те, щоб розділити нас, підкупивши кожного з нас подарунком. Все пройшло просто жахливо. Це не було справжньою дискусією", – сказав дипломат із країни, яка виступає за зменшення бюджету.

Стратегія Кошти з об’єднання невеликих груп лідерів "не була найкращою ідеєю", оскільки уряди не хотіли розкривати свої "червоні лінії" перед конкурентами, зазначив дипломат з країни, яка виступає за більший бюджет.

Рішення бойкотувати подальші засідання було ухвалено після того, як фінський прем’єр-міністр Петтері Орпо "дуже розлютився" через підхід глави Євроради, повідомив один із дипломатів ЄС.

"Члени S7 ["розсудливої сімки", до якої входять уряди, що прагнуть зменшення бюджету] взяли участь у двох сесіях у малих групах, після чого ми дійшли висновку, що подальші засідання не наблизять нас до вирішення", – йдеться у заяві Австрії.

Кошта відмовився від планів повернутися до обговорень на другий день і скоротив свою завершальну пресконференцію разом із головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн до всього 11 хвилин.

27 лідерів ЄС тепер докладуть зусиль, щоб досягти угоди на грудневому саміті, який, за словами дипломатів та посадовців, ймовірно триватиме кілька днів і ночей.

Хоча технічно в Євросоюзу є цілий рік, щоб дійти згоди щодо багаторічної фінансової рамки на 2028–2034 роки, нинішнє керівництво налаштоване вирішити це питання до квітневих виборів у Франції, де лідерка ультраправих Марін Ле Пен є фавориткою на посаду президента.

Чинний президент Емманюель Макрон, який виглядав явно розлюченим, попередив, що затягування переговорів після нового року "є демократично неможливим", оскільки це відбуватиметься занадто близько до виборів.

На тлі цього один з дипломатів ЄС дав французькому президенту прізвисько "Monsieur Chantage" (Містер Шантаж).

"Це вже занадто – приїжджати сюди й брати переговори в заручники через ваші національні вибори", – сказав дипломат.

Кошта повідомив лідерам, що планує скоротити пропозицію Комісії ще на 220–230 млрд євро – що недалеко від вимог "ощадливих" країн, зазначив обізнаний дипломат.



На саміті 26 листопада лідери ЄС також не змогли досягти остаточної домовленості щодо фінансування України у 2027 році.

Докладніше про суперечності між державами ЄС щодо майбутнього довгострокового бюджету та перспективи фінансування України читайте у статті "Європейської правди" "Битва за 100 млрд. Як у ЄС готують новий бюджет та чи будуть в ньому гроші для України".