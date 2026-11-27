Двох собак, які втекли з дому в Росії та випадково опинилися на території Польщі, повернуть російській стороні, оскільки у тваринах знайшли російські мікрочипи.

Про це пише RMF24, передає "Європейська правда".

Двоє собак, які втекли з дому, випадково опинилися на території Польщі з Росії. Їх повернуть під час процедури передачі на польсько-російському прикордонному переході в Гжехотках (Вармінсько-Мазурське воєводство). Ветеринар підтвердив, що у них встановлені російські мікрочипи.

Як зазначається, собак помітили близько двох тижнів тому поблизу польсько-російського прикордонного переходу в Гжехотках, тварини кілька годин блукали біля пункту пропуску, після чого прикордонники їх упіймали.

Голова гміни Бранево Якуб Борнус розповів, що місцева влада намагалася знайти власників собак або людей, які могли б їх прихистити. Однак на оголошення в соціальних мережах ніхто не відгукнувся.

Спочатку тварин планували передати до притулку в Тчеві, з яким місцева влада має відповідну угоду. Проте перед цим собак оглянув ветеринар, який підтвердив, що тварини здорові, а також виявив у них російські мікрочипи.

Після цього польська сторона звернулася до прикордонної служби для організації передачі собак Росії.

За словами речниці Вармінсько-Мазурської прикордонної служби Мірослави Александрович, повернення тварин, які випадково перетнули кордон, передбачене міжнародною угодою між Польщею та Росією.

За її словами, передача тварин на польсько-російському кордоні є звичною процедурою. У гміні Бранієво такі випадки трапляються один-два рази на рік. Раніше польська сторона, зокрема, повертала Росії коня, який заблукав на місцеве пасовище. А кілька років тому російські прикордонники повернули Польщі стадо корів, яке випадково перетнуло кордон.

Передача собак відбудеться на прикордонному переході в Гжехотках відповідно до встановленої процедури.

Наприкінці жовтня Державна служба прикордонної охорони Литви повідомила про інцидент, коли чоловік проігнорував попереджувальні знаки і незаконно перетнув кордон з Калінінградською областю Росії.

У вересні фінські прикордонники затримали біля кордону з Росією особу, що нелегально перетнула кордон з російської території.