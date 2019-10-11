Зеленський підписав один з ключових законів для "промислового безвізу" з ЄС

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про стандартизацію" № 124-ІХ, який Верховна рада ухвалила 20 вересня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу голови держави.

"Законом вносяться зміни до низки законодавчих актів, серед яких: Кодекс України про надра, Земельний, Водний, Цивільний, Господарський, Кримінальний кодекси України; кодекси торговельного мореплавства та цивільного захисту України; закони України "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про інвестиційну діяльність", "Про товарну біржу", "Про основи містобудування", "Про дорожній рух" тощо", - йдеться у повідомленні.

Впровадження норм цього закону забезпечить узгодження національної системи стандартизації з міжнародною та європейською практикою, зазначили у Зеленського.

Закон є одним з ключових для отримання Україною "промислового безвізу" з ЄС і створить нові можливості для українських виробників нехарчової продукції в ЄС.

Як відомо, Угода про асоціацію України та ЄС передбачає перспективу укладення Угоди про оцінку відповідності та прийнятності промислової продукції (ACAA, або так званий "промисловий безвіз").

Спочатку АСАА може охоплювати один або кілька секторів, з поступовим розширенням на всі передбачені в Угоді 27 секторів. Потенційно ACAA може охопити до п’ятої частини українського експорту до ЄС, передусім продукцію машинобудування, полегшивши торгівлю і піднявши імідж української продукції на глобальних ринках.

Наразі виконана Україною підготовча робота (гармонізація законодавства, інфраструктури якості та ринкового нагляду з нормами ЄС) дозволяє укласти ACAA як мінімум у трьох секторах.

В уряді раніше заявили, що "промисловий безвіз" з ЄС можливий вже у 2020 році.