Отруєння Скрипаля: знайшли фото, що підтверджують зв’язок Чепіги з ГРУ

Росіянин Анатолій Чепіга, якого британська влада підозрює в хіматаці в Солсбері торік, відвідував весілля доньки генерал-майора Головного розвідувального управління РФ Андрія Авер'янова.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RFE/RL та Bellingcat.

У матеріалі сказано, що Чепіга був присутній на весіллі дочки генерала з дружиною і двома дітьми.

Минулого тижня The New York Times написала, що генерал Авер'янов очолює військову частину №29155, яка входить до складу ГРУ.

Газета стверджувала, що група виконувала в Європі спецоперації щонайменше 10 років, але на Заході виявили її лише нещодавно.

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На думку фахівців, саме ці люди стоять за отруєнням колишнього офіцера ГРУ Сергія Скрипаля і його дочки в Солсбері, дестабілізації в Молдові і на Балканах.

Російська газета "Ведомости" раніше писала, що військова частина №29155 відома ще з 1960-х років як секретний центр ГРУ, вона розташована на сході Москви.

За даними британської влади, росіяни "Руслан Боширов" (Анатолій Чепіга) і "Александр Петров" (Александр Мішкін) відповідальні за спробу отруєння у британському місті Солсбері ексспівробітника ГРУ Сергія Скрипаля, засудженого в Росії за держзраду, і його доньки.