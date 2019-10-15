Отравление Скрипаля: опубликованы фото, подтверждающие связь Чепиги с ГРУ

Россиянин Анатолий Чепига, которого британские власти подозревают в химической атаке в Солсбери, присутствовал на свадьбе дочери генерал-майора Главного разведывательного управления РФ Андрея Аверьянова.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RFE/RL и Bellingcat.

В материале сказано, что Чепига присутствовал на свадьбе дочери генерала с женой и двумя детьми.

На прошлой неделе The New York Times написала, что генерал Аверьянов возглавляет воинскую часть №29155, которая входит в состав ГРУ.

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Газета The New York Times утверждала, что группа выполняла в Европе спецоперации не менее 10 лет, но на Западе ее выявили только недавно.

По мнению специалистов, именно эти люди стоят за отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери, дестабилизацией в Молдове и на Балканах.

Российская газета "Ведомости" ранее писала, что воинская часть №29155 известна еще с 1960-х годов как секретный центр ГРУ, она расположена на востоке Москвы.

По данным британских властей, россияне "Руслан Боширов" (Анатолий Чепига) и "Александр Петров" (Александр Мишкин) ответственны за попытку отравления в британском городе Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в России за госизмену, и его дочери.