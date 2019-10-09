Спецслужби Заходу виявили секретний підрозділ ГРУ РФ для дестабілізації Європи – ЗМІ

Західні спецслужби повідомили про наявність секретного підрозділу ГРУ РФ, який стоїть за спробами дестабілізації Європи.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The New York Times.

Група, відома як Підрозділ 29155, діяла щонайменше десять років, але на Заході тільки недавно виявили її. Представники розвідки в чотирьох західних країнах говорять, що неясно, як часто мобілізується підрозділ, і попереджають, що неможливо знати, коли і де його оперативники завдадуть удару.

"Це підрозділ ГРУ, який активно діяв протягом багатьох років по всій Європі. Для нас стало несподіванкою, що росіяни, ГРУ, цей підрозділ, почували себе вільно здійснювати цю шкідливу діяльність в дружніх країнах. Це був шок" – сказав представник однієї з європейських спецслужб.

На думку фахівців, саме ці люди стоять за отруєнням колишнього офіцера ГРУ Сергія Скрипаля і його дочки в Солсбері, дестабілізації в Молдові і на Балканах.

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"Я думаю, що ми забули, наскільки органічно безжальними можуть бути росіяни", - сказав Пітер Цвак, відставний офіцер військової розвідки і колишній аташе з питань оборони посольства Сполучених Штатів в Москві, який сказав, що не знав про існування підрозділу.

Видання зазначає, що діяльність підрозділу цілком вписується в гібридну війну, яку веде Путін проти Заходу. Вона поєднує пропаганду, кібератаки та дезінформацію з відкритим військовим протистоянням.