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Глава уряду Шотландії хоче другий референдум про незалежність у 2020 році

Вівторок, 15 жовтня 2019, 20:34

Глава шотландського уряду Нікола Стерджен  заявила, що другий референдум щодо незалежності регіону "повинен відбутися в наступному році".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Виступаючи на конференції Шотландської національної партії, Стерджен підтвердила, що до кінця цього року попросить офіційної згоди уряду Великої Британії на проведення референдуму.

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Вона сказала, що Вестмінстер не має права блокувати запит. Разом з тим вона підкреслила, що будь-який референдум повинен бути законним, аби його результат визнали на міжнародному рівні.

Нагадаємо, перший референдум про незалежність Шотландії від Великої Британії пройшов в 2014 році. Тоді 55% населення виступили проти такого кроку.

Водночас на референдумі про вихід Британії з ЄС 62% шотландців заявили, що хочуть залишитися у складі ЄС.

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