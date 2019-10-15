Глава уряду Шотландії хоче другий референдум про незалежність у 2020 році
Глава шотландського уряду Нікола Стерджен заявила, що другий референдум щодо незалежності регіону "повинен відбутися в наступному році".
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.
Виступаючи на конференції Шотландської національної партії, Стерджен підтвердила, що до кінця цього року попросить офіційної згоди уряду Великої Британії на проведення референдуму.
Вона сказала, що Вестмінстер не має права блокувати запит. Разом з тим вона підкреслила, що будь-який референдум повинен бути законним, аби його результат визнали на міжнародному рівні.
Нагадаємо, перший референдум про незалежність Шотландії від Великої Британії пройшов в 2014 році. Тоді 55% населення виступили проти такого кроку.
Водночас на референдумі про вихід Британії з ЄС 62% шотландців заявили, що хочуть залишитися у складі ЄС.