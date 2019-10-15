Глава правительства Шотландии хочет второй референдум о независимости в 2020 году

Глава шотландского правительства Никола Стерджен заявила, что второй референдум о независимости региона "должен состояться в следующем году".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Выступая на конференции Шотландской национальной партии, Стерджен подтвердила, что до конца этого года попросит официального согласия правительства Великобритании на проведение референдума.

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Она сказала, что Вестминстер не имеет права блокировать запрос. Вместе с тем она подчеркнула, что любой референдум должен быть законным, чтобы его результат признали на международном уровне.

Напомним, первый референдум о независимости Шотландии от Великобритании прошел в 2014 году. Тогда 55% населения выступили против такого шага.

Вместе с тем на референдуме о выходе Британии из ЕС 62% шотландцев заявили, что хотят остаться в составе ЕС.